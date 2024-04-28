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Певец SHAMAN заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов

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Певец SHAMAN высказался о российском фигурном катании после своего выступления в финале «Битвы школ» — Кубка Московского спорта.
Певец SHAMAN заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Фигурное катание неразрывно связано с музыкой. И я очень рад, когда моё творчество становится частью этого вида спорта. Тем более у наших фигуристов нет конкурентов нигде в мире», — цитирует артиста «Матч ТВ».

Он также рассказал, что принимал участие в ледовом шоу Евгения Плющенко. Под его пение фигуристы выступали с номерами.

Ранее Роман Костомаров заявил, что художественный фильм о нём будет мотивировать людей.

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