RT в Telegram
Подпишись

Костомаров заявил, что художественный фильм о нём будет мотивировать людей

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о художественном фильме, работу над которым будет вести режиссёр Сарик Андреасян.
Костомаров заявил, что художественный фильм о нём будет мотивировать людей
  • РИА Новости

«Этот режиссёр занимается именно фильмами, которые основаны на реальных событиях. Те картины, которые мы видели с моей женой, нам очень понравились. И, наверное, это интересно смотреть, когда на экране воплощаются события, которые происходили в жизни. Думаю, этот фильм сможет каким-то образом мотивировать людей, показывая, что у нас всё хорошо и надо работать и ценить то, что ты имеешь. Какими-то подробностями я пока не владею. Не знаю, буду ли я принимать участие в съёмках, ведь это художественный фильм, будут подбираться актёры. Поживём — увидим», — сказал Костомаров RT. 

Ранее Костомаров рассказал о сложностях занятий фигурным катанием после перенесённых операций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить