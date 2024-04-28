Костомаров заявил, что художественный фильм о нём будет мотивировать людей

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о художественном фильме, работу над которым будет вести режиссёр Сарик Андреасян.

«Этот режиссёр занимается именно фильмами, которые основаны на реальных событиях. Те картины, которые мы видели с моей женой, нам очень понравились. И, наверное, это интересно смотреть, когда на экране воплощаются события, которые происходили в жизни. Думаю, этот фильм сможет каким-то образом мотивировать людей, показывая, что у нас всё хорошо и надо работать и ценить то, что ты имеешь. Какими-то подробностями я пока не владею. Не знаю, буду ли я принимать участие в съёмках, ведь это художественный фильм, будут подбираться актёры. Поживём — увидим», — сказал Костомаров RT.

Ранее Костомаров рассказал о сложностях занятий фигурным катанием после перенесённых операций.