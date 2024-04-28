Костомаров рассказал о сложностях занятий фигурным катанием после перенесённых операций

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, с какими сложностями сталкивается при подготовке к новым выступлениям после перенесённых операций.

«Конечно, многие вещи, которые я делал раньше, сейчас уже неосуществимы. Но какой-то минимум всё равно можно показывать. Меня поддерживают люди, поддерживают зрители, благодаря этому я и продолжаю ещё этим заниматься. Конечно, всё стало по-другому, стало сложнее. Сейчас ты в большей степени пытаешься нащупать баланс на льду, найти те вещи, которые реально можешь воплотить в жизнь. Далеко не всё сейчас можно сделать, так как отсутствует та часть ноги, которая в принципе даёт чувство льда, чувство конька, зубца, пятки... Но, как говорится, всё, что тренируется, то развивается. Поэтому пока есть ещё в чём совершенствоваться», — сказал Костомаров RT.

Ранее сообщалось, что Костомаров споёт на гала-шоу ко Дню Победы.