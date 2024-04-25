Костомаров споёт на гала-шоу ко Дню Победы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выступит на гала-шоу ко Дню Победы в Санкт-Петербурге.

По информации ТАСС, фигурист исполнит песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет», а Алексей Ягудин выступит под неё на льду. Гала-шоу пройдёт 5 мая.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от последствий перенесённой болезни.