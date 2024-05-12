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Союз староверов: Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде

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Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования семьям погибших в жилом доме в Белгороде, он осуждает обстрел мирных граждан, сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий с ним связь.
Союз староверов: Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде
  • AP

«Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на личный разговор с понтификом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

По последним данным, спасатели достали из-под завалов 12 тел погибших.

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