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Песков: бюджет Министерства обороны приближается к уровню середины 80-х годов

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Бюджет Министерства обороны России и силового блока приближается к уровню середины 80-х годов, это не критично, но очень важно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: бюджет Министерства обороны приближается к уровню середины 80-х годов
  • РИА Новости

Как напомнил представитель Кремля, бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно был в районе 3%, но потом он вырос до 3,4% и уже в самое последнее время составил 6,7%.

«Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности», — сказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента, это «пока не критическая цифра».

«Но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 80-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это не критично, но это чрезвычайно важно», — добавил Песков.

В связи с этим очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента», заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Так он прокомментировал предложение президента назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны.

Представитель Кремля напомнил, что на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «оперативного внедренчества».

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