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Песков: Кремль сообщит позднее, где продолжит работу Николай Патрушев

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Кремль сообщит позднее о том, чем будет заниматься Николай Патрушев, освобождённый от должности секретаря Совета безопасности России.
Песков: Кремль сообщит позднее, где продолжит работу Николай Патрушев
  • РИА Новости

«Николай Платонович Патрушев освобождён от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На пост министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера.

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