Гладков: меры наказания врагов, бьющих по мирным, уже принимаются

Сейчас уже принимаются меры для того, чтобы враги, наносящие удары по мирным гражданам в Белгороде, понесли заслуженное наказание, сообщил во время общения с гражданами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Президенту я лично сегодня докладывал, в курсе, меры для того, чтобы те враги, которые допускают гибель и издевательство над нашим населением, получили заслуженное наказание, — эти меры уже предпринимаются», — сказал Гладков.

Днём президент Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по ситуации с обрушением подъезда дома в Белгороде. Глава государства дал ряд поручений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

По последним данным, спасатели достали из-под завалов 12 тел погибших.