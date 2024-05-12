ТЦ и рынки не будут работать 13 мая в обстрелянном ВСУ районе Белгорода
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода.
«Это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия», — написал он в Telegram-канале.
Как стало известно, спасатели нашли ещё одного погибшего под завалами на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, число жертв достигло 12.