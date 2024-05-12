ТЦ и рынки не будут работать 13 мая в обстрелянном ВСУ районе Белгорода

Торговые центры и рынки не будут работать в понедельник, 13 мая, в обстрелянном ВСУ районе Харьковская гора в Белгороде.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода.

«Это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия», — написал он в Telegram-канале.

Как стало известно, спасатели нашли ещё одного погибшего под завалами на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, число жертв достигло 12.