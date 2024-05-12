Сенатор Кастюкевич: киевские негодяи ответят за удар по кварталам Белгорода

Киевский режим ответит за массированный удар по жилым кварталам Белгорода, заявил российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он подчеркнул, что ракетная опасность объявлялась при разборе завалов. Как считает парламентарий, «это почерк киевских негодяев».

Кастюкевич подчеркнул, что в этой ситуации видна тенденция: «Чем хуже у врага дела на фронте, тем ожесточённее они обстреливают гражданские объекты».

По словам сенатора, европейские и американские граждане «своими налогами оплачивают убийство наших мирных граждан».

«Если «там» думают, что это сойдёт им с рук, то сильно ошибаются.

У каждой правды своё время. И скоро, уверен, наступит время и для этой», — написал он в своём Telegram-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

По последним данным, спасатели достали из-под завалов восемь тел погибших.