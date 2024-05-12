Сенатор Кастюкевич: киевские негодяи ответят за удар по кварталам Белгорода
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Кастюкевич подчеркнул, что в этой ситуации видна тенденция: «Чем хуже у врага дела на фронте, тем ожесточённее они обстреливают гражданские объекты».
По словам сенатора, европейские и американские граждане «своими налогами оплачивают убийство наших мирных граждан».
«Если «там» думают, что это сойдёт им с рук, то сильно ошибаются.
У каждой правды своё время. И скоро, уверен, наступит время и для этой», — написал он в своём Telegram-канале.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.
По последним данным, спасатели достали из-под завалов восемь тел погибших.