Спасатели достали из-под завалов в Белгороде тело восьмого погибшего

Спасатели МЧС России нашли тело ещё одного погибшего на месте обрушения подъезда в Белгороде.

«Всего восемь тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — сообщило министерство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Все жильцы дома в Белгороде, в котором произошло обрушение, переселены, часть из них отправились к родственникам, других разместили в ПВР на безопасной от обстрелов территории, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.