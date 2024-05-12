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Спасатели достали из-под завалов в Белгороде тело восьмого погибшего

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Спасатели МЧС России нашли тело ещё одного погибшего на месте обрушения подъезда в Белгороде.
Спасатели достали из-под завалов в Белгороде тело восьмого погибшего
  • globallookpress.com
  • © Stringer/news.ru

«Всего восемь тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — сообщило министерство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Все жильцы дома в Белгороде, в котором произошло обрушение, переселены, часть из них отправились к родственникам, других разместили в ПВР на безопасной от обстрелов территории, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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