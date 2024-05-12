Гладков: всех жильцов повреждённого в Белгороде дома переселили

Все жильцы дома в Белгороде, в котором произошло обрушение, переселены, часть из них отправились к родственникам, других разместили в ПВР на безопасной от обстрелов территории, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтёры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Кормят спасателей. Все жильцы переселены. Часть из них отправились к родственникам, часть размещена в ПВР на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи», — рассказал он в Telegram.

Сейчас известно о семерых погибших в результате обрушения подъезда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.