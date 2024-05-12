Число погибших на месте обрушения в Белгороде достигло семи

Тело ещё одного погибшего достали из-под завалов после обрушения подъезда в Белгороде. Об этом сообщает МЧС России.

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Таким образом число погибших в результате трагедии достигло семи. Рядом с местом обрушения волонтёры разбили палатку, они раздают людям воду, горячие напитки и продукты. ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.