Волонтёры разбили палатку рядом с местом обрушения подъезда дома в Белгороде.

Волонтёры раздают людям воду, горячие напитки и продукты.

Как передаёт корреспондент RT, поисково-спасательные работы периодически прерываются из-за сигнала ракетной опасности, которая была объявлена в городе уже около десяти раз.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.