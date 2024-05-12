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Волонтёры разбили палатку рядом с местом обрушения подъезда дома в Белгороде

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Волонтёры разбили палатку рядом с местом обрушения подъезда дома в Белгороде.
Волонтёры разбили палатку рядом с местом обрушения подъезда дома в Белгороде
  • globallookpress.com
  • © Stringer/news.ru

Волонтёры раздают людям воду, горячие напитки и продукты.

Как передаёт корреспондент RT, поисково-спасательные работы периодически прерываются из-за сигнала ракетной опасности, которая была объявлена в городе уже около десяти раз.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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