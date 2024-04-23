Дед Малинина заявил, что больше всего беспокоится за здоровье фигуриста

Дед американского фигуриста Ильи Малинина Валерий Малинин поделился мнением о том, как его внук может выступить на предстоящей летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Возможен ли сценарий как у Нэтана Чена: Олимпиада — а потом концентрация на учёбе? До Олимпиады надо дожить, доработать. Два сезона — это очень серьёзный срок. Я больше всего беспокоюсь за здоровье — всё те же сухожилия, суставы. Лучше не загадывать», — сказал Валерий Малинин Sports.ru.

При этом он отметил, что у внука действительно большие амбиции и тот уже обогнал свою маму по количеству спортивных регалий.

Ранее сообщалось, что Малинин сделал совместное фото с Овечкиным на матче НХЛ.