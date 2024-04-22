Разин — о победе над «Локомотивом»: сейчас главное — восстановиться и сделать ещё один шаг

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Локомотивом» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Ребятки, молодчики, проявили характер. Когда было тяжело, не запаниковали, самое главное. Знаете, шаг сделали. Сейчас главное — восстановиться и ещё один шаг сделать. С победой», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе ярославского клуба отличился Георгий Иванов. У магнитогорского клуба шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Александр Петунин.

Таким образом, «Металлург» утроил преимущество в серии — 3-0. Четвёртый матч серии состоится в Ярославле и пройдёт 24 апреля.

Ранее трофей Кубка Гагарина привезли к мемориалу на месте гибели «Локомотива» перед матчем финала КХЛ в Ярославле.