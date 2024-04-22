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Трофей Кубка Гагарина привезли к мемориалу на месте гибели «Локомотива» перед матчем финала КХЛ в Ярославле

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Перед третьим матчем финальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Металлургом» Кубок Гагарина был доставлен к мемориалу на месте гибели ярославского клуба.
Трофей Кубка Гагарина привезли к мемориалу на месте гибели «Локомотива» перед матчем финала КХЛ в Ярославле
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба КХЛ, трофей за победу в Кубке Гагарина посетил мемориал на месте гибели «Локомотива» перед третьим матчем финала плей‑офф.

На данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу хоккеистов из Магнитогорска.

Третий матч состоится 22 апреля в Ярославле.

7 сентября 2011 года самолёт Як-42 разбился при вылете из аэропорта Туношна. В катастрофе погибла вся хоккейная команда ярославского «Локомотива», а также тренерский штаб и экипаж самолёта. Выжил только бортинженер. Согласно отчёту расследования, один из пилотов непроизвольно нажимал на педали тормоза во время разбега. По делу «Локомотива» был осуждён заместитель генерального директора по организации лётной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев.

Ранее Никитин заявил, что игроки «Локомотива» начитались СМИ перед финалом КХЛ.

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