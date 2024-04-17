Агент Овечкина: Саша, как лидер, вёл коллектив за собой, получился заслуженный выход в плей-офф

Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировал выход команды в плей-офф Кубка Стэнли.

«Отличная работа, сложный сезон, команда проявила характер. Саша, как лидер и капитан, вёл коллектив за собой, получился заслуженный выход в плей-офф. Восьмая команда — самая опасная, в «Рейнджерс» наверняка это понимают», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Последний матч регулярного чемпионата столичная команда провела с «Филадельфия Флайерз» и одержала победу со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин был признан третьей звездой матча с «Филадельфией».