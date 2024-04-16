Камоцци: то, что Джикия сыграл десять матчей в сезоне, — абсурд

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игровом времени защитника Георгия Джикии.

«Джикия — душа «Спартака». То, что у него всегда десять матчей в сезоне — это абсурд. Он должен играть больше, чем при Абаскале. Георгий точно достоин этого по игровым качествам. Надеюсь, он будет чаще попадать в основной состав», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В общей сложности Джикия провёл за команду 213 матчей, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 мая 2024 года.

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