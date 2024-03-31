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Агент: для Джикии рассматриваются варианты продолжения карьеры в Европе

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Агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинёв рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры для своего клиента.
Агент: для Джикии рассматриваются варианты продолжения карьеры в Европе
  • РИА Новости

«Я свою работу имею право проводить, так как я агент ФИФА. Игрок не молодой, а возрастной, зрелый. Имеет право думать о своём будущем», — передаёт слова Шпинёва «Матч ТВ».

Он отметил, что среди прочих возможных вариантов в списке стран, где Джикия может продолжить карьеру, фигурирует Турция.

По словам Шпинёва, более подробная информация может появиться в июне.

Джикия защищает цвета московского «Спартака» с января 2017 года. В общей сложности он провёл за команду 213 матчей, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» Мележиков заявил, что завтра Джикии не предложат те деньги, которые он получает сегодня.

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