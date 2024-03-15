Экс-гендиректор «Спартака»: завтра Джикии не предложат те деньги, которые он получает сегодня

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков выразил мнение, что ради продолжения карьеры в составе десятикратных чемпионов России Георгию Джикии придётся пойти на понижение зарплаты.

«Не теряю надежды, что руководство и футболист найдут компромисс. В то же время надо понимать: те деньги, которые сегодня получает Джикия, завтра ему не предложат», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, на сокращение зарплаты придётся пойти и другому российскому футболисту красно-белых — Роману Зобнину, у которого летом истекает действующий контракт с клубом.

Джикия известен по выступлениям за «Спартак-Нальчик» и «Амкар». Цвета московского «Спартака» защищает с января 2017 года. В общей сложности провёл за команду 213 матчей, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» не проявляло интерес к главному тренеру «Браги» Артуру Жорже.