RT в Telegram
Подпишись

Шпинёв: нужно спросить у Гасперини, почему Миранчук вышел на 89-й минуте

Короткая ссылка
Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал игру своего клиента с «Ливерпулем».
Шпинёв: нужно спросить у Гасперини, почему Миранчук вышел на 89-й минуте
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Главному тренеру нужно адресовать вопрос — почему Лёша вышел на 89-й минуте? За результат отвечает только Гасперини. Всё остальное оставим пока что без комментариев», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Миранчук появился на поле на 89-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ответная игра в Бергамо пройдёт 18 апреля.

Ранее сообщалось, что завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить