Шпинёв: нужно спросить у Гасперини, почему Миранчук вышел на 89-й минуте
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Главному тренеру нужно адресовать вопрос — почему Лёша вышел на 89-й минуте? За результат отвечает только Гасперини. Всё остальное оставим пока что без комментариев», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.
Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Миранчук появился на поле на 89-й минуте и не отметился результативными действиями.
Ответная игра в Бергамо пройдёт 18 апреля.
Ранее сообщалось, что завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.