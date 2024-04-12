Шпинёв: нужно спросить у Гасперини, почему Миранчук вышел на 89-й минуте

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал игру своего клиента с «Ливерпулем».

«Главному тренеру нужно адресовать вопрос — почему Лёша вышел на 89-й минуте? За результат отвечает только Гасперини. Всё остальное оставим пока что без комментариев», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Миранчук появился на поле на 89-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ответная игра в Бергамо пройдёт 18 апреля.

Ранее сообщалось, что завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.