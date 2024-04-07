«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» и не смог подняться на первое место в АПЛ
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Игра завершилась со счётом 2:2.
В составе МЮ отличились Бруно Фернандеш и Кобби Майну. Отметим, что Фернандешу удалось забить с центра поля.
У «Ливерпуля» голами отметились Луис Диас и Мохаммед Салах.
«Ман Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место в таблице АПЛ. В активе «Ливерпуля» 71 очко и вторая позиция.
Ранее Александер-Арнольд высказался о решении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть клуб после завершения текущего сезона.