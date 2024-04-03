Александер-Арнольд — о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»: мы думали, что это шутка

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о решении главного тренера Юргена Клоппа покинуть клуб после завершения текущего сезона.

«Клопп сказал, что это его последний сезон, что ему нужен перерыв, чтобы провести время со своей семьёй. Я не знал, что делать. Мы думали, что это шутка. Никто из нас этого не ожидал. После того как Клопп вышел из комнаты, все просто сидели и думали: «Что это было?» — приводит слова Трента The Athletic.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее британский журналист Пирс Морган раскритиковал Клоппа.