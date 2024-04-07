RT в Telegram
Подпишись

Порядка 40 тысяч бегунов из 134 стран приняли участие в Берлинском полумарафоне

Короткая ссылка
В Международном берлинском полумарафоне, который прошёл в Берлине, приняли участие почти 40 тысяч человек. прошел в воскресенье в столице ФРГ.
Порядка 40 тысяч бегунов из 134 стран приняли участие в Берлинском полумарафоне
  • Gettyimages.ru

Участие в мероприятии приняли не только профессиональные атлеты, но и несколько тысяч людей из самых разных слоёв общества, сообщает ТАСС.

Дистанция, которую необходимо было преодолеть участникам, составляла 21,097 метров, что в два раза меньше чем марафонская дистанция.

Победителем среди мужчин стал кениец Дэниел Эбеньо, а среди женщин лучший результат показала 19-летняя Мулуат Текле из Эфиопии.

Ранее стало известно, что в Лондоне полиция расследует убийство мужчины возле стадиона «Тоттенхэма»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить