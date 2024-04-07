Порядка 40 тысяч бегунов из 134 стран приняли участие в Берлинском полумарафоне

В Международном берлинском полумарафоне, который прошёл в Берлине, приняли участие почти 40 тысяч человек. прошел в воскресенье в столице ФРГ.

Участие в мероприятии приняли не только профессиональные атлеты, но и несколько тысяч людей из самых разных слоёв общества, сообщает ТАСС.

Дистанция, которую необходимо было преодолеть участникам, составляла 21,097 метров, что в два раза меньше чем марафонская дистанция.

Победителем среди мужчин стал кениец Дэниел Эбеньо, а среди женщин лучший результат показала 19-летняя Мулуат Текле из Эфиопии.

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