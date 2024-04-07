В Лондоне полиция расследует убийство мужчины возле стадиона «Тоттенхэма»

Полиция Лондона расследует убийство мужчины, которое было совершено рядом со стадионом футбольного клуба «Тоттенхэм».

Мужчина был обнаружен утром в воскресенье со следами многочисленных ножевых ранений рядом с ареной «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», сообщает The Independent со ссылкой на новость полиции.

Несмотря на все усилия, которые были предприняты сотрудниками прибывшей экстренной службы, реанимировать пострадавшего не удалось.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, однако полицейские сообщили, что предварительно смогли идентифицировать нападавшего.

В заявлении «шпор» отмечается, что клуб просит сохранять спокойствие тех болельщиков, которые планируют посетить воскресную игру с командой «Ноттингем Форрест».

Ранее сообщалось, что 24-летний южноафриканский футболист был застрелен во время разбойного нападения.