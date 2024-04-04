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24-летний южноафриканский футболист был застрелен во время разбойного нападения

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Защитник южноафриканского футбольного клуба «Кайзер Чифс» Люк Флерс погиб в возрасте 24 лет при попытке неизвестных угнать его автомобиль.
24-летний южноафриканский футболист был застрелен во время разбойного нападения
  • Gettyimages.ru

С большой печалью мы сообщаем, что Флерс умер прошлой ночью во время инцидента с угоном автомобиля в Йоханнесбурге», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сообщении отмечается, что мысли и молитвы всех, кто знал футболиста сейчас о его друзьях и семье. 

По данным правоохранительных органов, мужчина был застрелен, а его машина угнана.

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва заявил, что находится в печальном настроении в связи с тем, что «ещё одна жизнь оборвалась в результате насильственных действий».

Ранее сообщалось, что 17 полицейских пострадали в Хорватии во время столкновения с фанатами «Хайдука».

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