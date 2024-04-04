17 полицейских пострадали в Хорватии во время столкновения с фанатами «Хайдука»

Фанаты «Хайдука» устроили массовые беспорядки по окончании кубкового матча с загребским «Динамо», в котором их команда уступила со счётом 1:0.

После завершения матча фанаты «Хайдука» из группировки «Торсида» высыпали на поле с целью атаковать игроков и болельщиков выездной команды.

В результате была повреждена патрульная машина, а 17 сотрудников полиции получили травмы.

По информации хорватских СМИ, порядка 50 человек были задержаны в результате стычки.

Президент «Хайдука» Лукша Якобушич заявил, что поведение болельщиков его команды её не красит и идёт во вред всему футболу.

Ранее стало известно, что волгоградец пронёс пневматический пистолет на футбольный матч «Ротор» — «Уфа».