17 полицейских пострадали в Хорватии во время столкновения с фанатами «Хайдука»
- РИА Новости
После завершения матча фанаты «Хайдука» из группировки «Торсида» высыпали на поле с целью атаковать игроков и болельщиков выездной команды.
В результате была повреждена патрульная машина, а 17 сотрудников полиции получили травмы.
По информации хорватских СМИ, порядка 50 человек были задержаны в результате стычки.
Президент «Хайдука» Лукша Якобушич заявил, что поведение болельщиков его команды её не красит и идёт во вред всему футболу.
Ранее стало известно, что волгоградец пронёс пневматический пистолет на футбольный матч «Ротор» — «Уфа».