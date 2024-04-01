Волгоградец пронёс пневматический пистолет на футбольный матч «Ротор» — «Уфа»
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«Центральный районный суд г. Волгограда привлёк к административной ответственности 46-летнего местного жителя за пронос пневматического пистолета на стадион во время футбольного матча», — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Волгоградской области.
Матч, который состоялся 3 марта, завершился победой «Уфы» со счётом 1:0.
Ранее Гаджи Гаджиев назвал посещаемость футбольных матчей в Волгограде одной из лучших в России.