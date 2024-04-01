Волгоградец пронёс пневматический пистолет на футбольный матч «Ротор» — «Уфа»

Суд Волгограда назначил штраф в 3 тыс. рублей волгоградцу, который пронёс пневматический пистолет на стадион во время футбольного матча чемпионата Второй лиги группы «Золото» между «Ротором» и «Уфой».

«Центральный районный суд г. Волгограда привлёк к административной ответственности 46-летнего местного жителя за пронос пневматического пистолета на стадион во время футбольного матча», — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Волгоградской области.

Матч, который состоялся 3 марта, завершился победой «Уфы» со счётом 1:0.

Ранее Гаджи Гаджиев назвал посещаемость футбольных матчей в Волгограде одной из лучших в России.