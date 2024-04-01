RT в Telegram
Подпишись

Волгоградец пронёс пневматический пистолет на футбольный матч «Ротор» — «Уфа»

Короткая ссылка
Суд Волгограда назначил штраф в 3 тыс. рублей волгоградцу, который пронёс пневматический пистолет на стадион во время футбольного матча чемпионата Второй лиги группы «Золото» между «Ротором» и «Уфой».
Волгоградец пронёс пневматический пистолет на футбольный матч «Ротор» — «Уфа»
  • globallookpress.com

«Центральный районный суд г. Волгограда привлёк к административной ответственности 46-летнего местного жителя за пронос пневматического пистолета на стадион во время футбольного матча», — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Волгоградской области.

Матч, который состоялся 3 марта, завершился победой «Уфы» со счётом 1:0.

Ранее Гаджи Гаджиев назвал посещаемость футбольных матчей в Волгограде одной из лучших в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить