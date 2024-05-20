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Иранист Юртаев: после гибели Раиси в Иране создадут комиссию по новым выборам

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Полина Полетаева
Доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев в беседе с RT рассказал, какие действия предусматривает политическая система Ирана после гибели президента Ибрагима Раиси.
Иранист Юртаев: после гибели Раиси в Иране создадут комиссию по новым выборам
  • Gettyimages.ru

Собеседник RT выразил соболезнования и поддержку иранскому народу.

«Это действительно большая утрата с точки зрения того, что это погиб руководитель дружественной России страны — Ирана», — заявил Юртаев.

Он отметил, что Раиси относился к числу политиков, которые проявляют самостоятельность в международных делах и «ведут свои страны суверенным путём».

«Если говорить о процедурах, то есть должность первого вице-президента — (её занимает. — RT) господин (Мохаммад. — RT)Мохбер. Он и будет временно исполняющим обязанности президента. Затем, по решению Верховного Лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи, будет назначена комиссия по подготовке и поведению внеочередных президентских выборов. То есть эта процедура, как минимум, до Нового года может продлиться, а то и больше», — заключил Юртаев.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

СМИ также сообщили, что первый вице-президент, согласно 131-й статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней.

Предполагается, что выборы президента могут состояться в июне-июле.

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