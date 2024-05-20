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ФСБ задержала двух организаторов контрабанды наркотиков из Центральной Азии

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Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность двух преступников, организовавших контрабанду произведённых в Центральной Азии наркотиков.
ФСБ задержала двух организаторов контрабанды наркотиков из Центральной Азии
  • РИА Новости

«С поличным задержаны два уроженца одной из среднеазиатских стран, изъято наркотическое средство метамфетамин массой более 79 кг., ввезённое из-за границы... Возбуждено и расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении спецслужб.

Ранее в Балашихе Московской области пограничная служба ФСБ России при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержала двух российских граждан, которые занимались незаконным оборотом ценных видов водных биологических ресурсов.

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