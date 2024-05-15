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ФСБ пресекла незаконный оборот ценных видов биологических ресурсов в Подмосковье

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В Балашихе Московской области пограничная служба ФСБ России при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержала двух российских граждан, которые занимались незаконным оборотом ценных видов водных биологических ресурсов.
ФСБ пресекла незаконный оборот ценных видов биологических ресурсов в Подмосковье
  • РИА Новости

Как заявили в ФСБ, у граждан изъято около 4 т рыбы осетровых видов в мороженом виде
без документов, подтверждающих законность её происхождения.

Таким образом, ущерб водным биологическим ресурсам превысил 120 млн рублей.

Изъятое передали в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

10 мая правоохранители задержали в Астрахани 20-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек.

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