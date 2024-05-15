ФСБ пресекла незаконный оборот ценных видов биологических ресурсов в Подмосковье

В Балашихе Московской области пограничная служба ФСБ России при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержала двух российских граждан, которые занимались незаконным оборотом ценных видов водных биологических ресурсов.

Как заявили в ФСБ, у граждан изъято около 4 т рыбы осетровых видов в мороженом виде

без документов, подтверждающих законность её происхождения.

Таким образом, ущерб водным биологическим ресурсам превысил 120 млн рублей.

Изъятое передали в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

10 мая правоохранители задержали в Астрахани 20-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек.