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Визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию отложили из-за болезни короля

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Визит наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в Японию перенесли из-за состояния здоровья короля исламской страны. Об этом сообщили в японском МИД.
Визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию отложили из-за болезни короля
  • AP
  • © Cliff Owen

Как отмечается в сообщении МИД Японии, кронпринц должен был совершить официальный визит с 20 по 23 мая. 

«Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда», — пояснили в ведомстве.

Ранее медики диагностировали воспаление лёгких у 88-летнего короля Саудовской Аравии. 

Монарха привезли в больницу из-за высокой температуры и боли в суставах.

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