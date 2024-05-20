Визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию отложили из-за болезни короля
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Как отмечается в сообщении МИД Японии, кронпринц должен был совершить официальный визит с 20 по 23 мая.
«Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда», — пояснили в ведомстве.
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