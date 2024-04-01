Чернов: «Спартак» участвует в чемпионской гонке РПЛ

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что красно-белые участвуют в гонке за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.

«Считаю ли я, что «Краснодар» все ещё в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

При этом футболист добавил, что фаворитами, на его взгляд, являются «Зенит» и «Краснодар».

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0.

В активе красно-белых 32 очка и шестая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не забил ни одного мяча в трёх турах после возобновления РПЛ.