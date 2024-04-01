КХЛ оштрафовала СКА за высказывания Медведева о судьях
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«В соответствии с п. 39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п. 1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб накладывается штраф», — сказано в сообщении лиги.
26 марта Медведев заявил, что СКА сталкивается с сомнительными решениями и предвзятым судейством на протяжении всего сезона.
Ранее сообщалось, что в СКА рассчитывают обсудить с судейским корпусом работу арбитров после плей-офф КХЛ.