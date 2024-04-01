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КХЛ оштрафовала СКА за высказывания Медведева о судьях

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала санкт-петербургский СКА за высказывания председателя совета директоров клуба Александра Медведева на тему судейства на 500 тыс. рублей.
КХЛ оштрафовала СКА за высказывания Медведева о судьях
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В соответствии с п. 39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п. 1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб накладывается штраф», — сказано в сообщении лиги.

26 марта Медведев заявил, что СКА сталкивается с сомнительными решениями и предвзятым судейством на протяжении всего сезона.

Ранее сообщалось, что в СКА рассчитывают обсудить с судейским корпусом работу арбитров после плей-офф КХЛ.

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