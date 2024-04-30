Спасатели локализовали пожар в промзоне в подмосковном Королёве
В МЧС по Московской области заявили, что спасатели локализовали пожар в промышленной зоне в подмосковном Королёве на 550 кв. м.
- РИА Новости
Об этом в ведомстве рассказали РИА Новости.
«В 19:14 локализация на 550 кв. м. Пострадавших, предварительно, нет», — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве произошло возгорание в промышленной зоне на площади 150 кв. м.
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