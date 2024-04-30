Спасатели локализовали пожар в промзоне в подмосковном Королёве

В МЧС по Московской области заявили, что спасатели локализовали пожар в промышленной зоне в подмосковном Королёве на 550 кв. м.

РИА Новости

Об этом в ведомстве рассказали РИА Новости. «В 19:14 локализация на 550 кв. м. Пострадавших, предварительно, нет», — сказали в МЧС. Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве произошло возгорание в промышленной зоне на площади 150 кв. м.