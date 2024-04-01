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РУСАДА с начала 2024 года выявило 15 нарушений антидопинговых правил

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 15 случаев возможных нарушений антидопинговых правил с начала 2024 года.
РУСАДА с начала 2024 года выявило 15 нарушений антидопинговых правил
  • РИА Новости

«В марте 2024 года РУСАДА выявлено семь случаев возможных нарушений антидопинговых правил. В феврале и январе было зафиксировано по четыре нарушения», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники. 

18 марта стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство не может провести очный аудит РУСАДА из-за сложной геополитической ситуации. В начале марта в организации заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее Логинова высказалась о заявлении WADA о невозможности аудита.

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