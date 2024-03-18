Логинова назвала надуманным заявление WADA о невозможности аудита РУСАДА из-за геополитики

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова высказалась о заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA) о невозможности аудита.

«Препятствий для проведения очного аудита деятельности РУСАДА нет, мы в любой момент готовы встретиться с экспертами. Иностранные представители, работающие в настоящее время в российском спорте, не испытывают никаких проблем при нахождении в России, поэтому заявления руководства WADA о геополитических причинах невозможности проведения аудита представляются надуманными», — приводит слова Логиновой ТАСС.

18 марта стало известно, что WADA не может провести очный аудит РУСАДА из-за сложной геополитической ситуации. В начале марта в организации заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее Логинова сообщила, что РУСАДА открыто для мониторинга со стороны WADA.