Логинова сообщила, что РУСАДА открыто для мониторинга со стороны WADA

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что организация открыта для мониторинга со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA)

«На данный момент агентство не восстановлено по причине, не зависящей от РУСАДА. Но это никак не влияет на процесс допинг-контроля. Мы открыты для мониторинга со стороны WADA в любой момент и в любой форме, потому что уверены в целостности антидопинговой системы на территории РФ», — цитирует Логинову РИА Новости.

11 марта в WADA заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее МОК и WADA выступили против создания Олимпиады с разрешённым допингом.