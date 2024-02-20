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МОК и WADA выступили против создания Олимпиады с разрешённым допингом

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Международный комитет честной игры (CIFP) совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) осудили возможное создание специальной Олимпиады, на которой будет разрешён допинг.
МОК и WADA выступили против создания Олимпиады с разрешённым допингом
  • AFP
  • © Andrej Ivanov

«Такое мероприятие будет лишено какого-либо фэйр-плей и спортивного духа. Более того, они представляют собой потенциально катастрофический риск для здоровья участников, поскольку спортсмены и их коллеги неизбежно будут пытаться выйти за пределы допустимых границ», — цитирует заявление CIFP Inside the Games.

Американский миллиардер Питер Тиль хочет провести Олимпийские игры, где спортсменам разрешат принимать допинг. Атлеты смогут принимать любые пищевые добавки и препараты. Соревнования планируют провести в пяти видах спорта (плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика и единоборства).

Отмечается, что Игры будут проводиться раз в год.

Ранее сообщалось, что РУСАДА будет мониторить деятельность Камилы Валиевой на нарушение условий дисквалификации.

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