МОК и WADA выступили против создания Олимпиады с разрешённым допингом
- AFP
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«Такое мероприятие будет лишено какого-либо фэйр-плей и спортивного духа. Более того, они представляют собой потенциально катастрофический риск для здоровья участников, поскольку спортсмены и их коллеги неизбежно будут пытаться выйти за пределы допустимых границ», — цитирует заявление CIFP Inside the Games.
Американский миллиардер Питер Тиль хочет провести Олимпийские игры, где спортсменам разрешат принимать допинг. Атлеты смогут принимать любые пищевые добавки и препараты. Соревнования планируют провести в пяти видах спорта (плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика и единоборства).
Отмечается, что Игры будут проводиться раз в год.
Ранее сообщалось, что РУСАДА будет мониторить деятельность Камилы Валиевой на нарушение условий дисквалификации.