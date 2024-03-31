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Салихова: не понимаю, зачем в РПЛ делать ставки на переплаченных легионеров

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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала селекционную политику клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Салихова: не понимаю, зачем в РПЛ делать ставки на переплаченных легионеров
  • РИА Новости

«Не понимаю, зачем в закрытом чемпионате делать ставки на переплаченных легионеров. Из матча в матч нам показывают и доказывают, что 37-летний Кулаков и 35-летний Филиппенко конкуренты в РПЛ и способны играть ещё 5 лет, если ситуация не поменяется», — сказала Салихова Metaratings.ru.

Она отметила, что «Динамо», в котором выступает большое количество легионеров, практически не имея шансов, уступило «Ростову», а «самобытные «Крылья Советов» останавливают сборную Бразилии из Санкт-Петербурга».

По её словам, в чемпионате России достаточно низкая интенсивностью матчей, что позволяет футболистам играть до 40 лет, не прикладывая сверхусилий. 

Ранее Радимов заявил, что при Салиховой не было того, что происходит сейчас в «Спартаке».

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