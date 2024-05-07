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FT: ВСУ пытаются мобилизовать украинцев в формате кампании «Выбери своё приключение»

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Командование ВСУ пытается мобилизовать в ряды украинской армии людей, используя при этом рекламную кампанию из разряда «Выбери своё приключение».
FT: ВСУ пытаются мобилизовать украинцев в формате кампании «Выбери своё приключение»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, сообщения о нехватке боеприпасов, коррупции, некомпетентности командиров, недостаточной подготовке военных и отсутствии у них отпусков привели к тому, что никто не желает вступать в ряды ВСУ. Очередей в украинские военкоматы давно нет.

В связи с этим командование ВСУ решило сменить тактику мобилизации, предложив добровольно вступающим в украинские войска почувствовать «ощущение контроля» над своей жизнью через возможность выбора подразделения и даже военной специальности. При этом параллельно на Украине продолжается и обычная мобилизация.

Вместе с этим посыл некоторых бригад, чьи рекламы развешаны в городах Украины, заключается в том, что, если украинцы не станут добровольцами сейчас, они рискуют быть впоследствии призванными в стандартные пехотные формирования под более слабым командованием.

Ранее депутат Рады Роман Костенко заявил, что на Украине есть случаи мобилизации людей с отсрочкой или бронью.

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