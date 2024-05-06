Депутат Рады: на Украине есть случаи мобилизации людей с отсрочкой или бронью

На Украине происходят случаи мобилизации людей с отсрочкой или бронью, сообщил депутат Верховной рады, секретарь оборонного комитета Роман Костенко.

По словам депутата, когда мужчины с бронью и отсрочкой начали массово обновлять учётные данные перед вступлением в силу закона о мобилизации, в некоторых случаях их отправляли в «учебку».

«Приходит человек, который работает, извините, на оборонном предприятии или производит что-то для армии на серьёзных предприятиях, обновить данные, чтобы получить бронирование. У него могут забрать телефон, провести ВВК, и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр», — цитирует Костенко «СТРАНА.ua».

Ранее на Украине признали, что граждане бегут из страны через границу с Молдавией.