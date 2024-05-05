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На Украине признали, что граждане бегут из страны через границу с Молдавией

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Украинцы пытаются покинуть пределы страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая идёт через село Паланка в Молдавии, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».
На Украине признали, что граждане бегут из страны через границу с Молдавией
  • Gettyimages.ru

«Очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в конструктивных особенностях транспортного средства, в том числе грузовиков... Кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии» — цитирует его ТАСС.

По словам Демченко, украинские пограничники пытаются противодействовать попыткам побега в сотрудничестве с коллегами из Молдавии.

Так, например, 2 мая стало известно, что сотрудники Пограничной полиции Молдавии задержали на границе с Украиной группу уклонистов в составе шести человек, отдавших по $4 тысячи за переход.

Ранее поступила информация, что на Украине с начала СВО возбудили более 11 тыс. дел против уклонистов.

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