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ТАСС: более 200 зданий уничтожено в результате пожаров в Иркутской области

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Более 200 жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек уничтожено огнём в результате возгораний в четырёх районах Иркутской области.
ТАСС: более 200 зданий уничтожено в результате пожаров в Иркутской области
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В результате крупных пожаров, которые возникли накануне в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах, уничтожено более 200 строений, в том числе 15 жилых домов, а также дачные дома и хозяйственные постройки», — сказал собеседник.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что дознаватели работают с мужчиной, который незадолго до пожаров в регионе сжигал траву на своём участке в СНТ в Братском районе.

Ночью 7 мая сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Братском районе Иркутской области увеличилось до двух.

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