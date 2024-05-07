ТАСС: более 200 зданий уничтожено в результате пожаров в Иркутской области

Более 200 жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек уничтожено огнём в результате возгораний в четырёх районах Иркутской области.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В результате крупных пожаров, которые возникли накануне в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах, уничтожено более 200 строений, в том числе 15 жилых домов, а также дачные дома и хозяйственные постройки», — сказал собеседник.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что дознаватели работают с мужчиной, который незадолго до пожаров в регионе сжигал траву на своём участке в СНТ в Братском районе.

Ночью 7 мая сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Братском районе Иркутской области увеличилось до двух.