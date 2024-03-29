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Ротенберг пожертвует миллион рублей 8-летнему хоккеисту, пострадавшему в «Крокусе»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что пожертвует миллион рублей юному хоккеисту, который пострадал в ходе теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ротенберг пожертвует миллион рублей 8-летнему хоккеисту, пострадавшему в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По словам наставника петербургского клуба, Илья Толпыкин находился в эпицентре событий вместе с родителями и сестрой.

«Я не могу остаться в стороне — мы с игроками СКА обязательно постараемся навестить Илью лично. Я лично переведу миллион рублей на лечение и восстановление Ильи», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале. 

Наставник красно-синих подчеркнул, что, помимо финансовой составляющей, мальчику будут отправлены хоккейные подарки и новая экипировка. 

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

Ранее Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе».

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