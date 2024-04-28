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Ветеринар Цыпленков рассказал о действиях при укусе собаки клещом

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Анастасия Белоусова
Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с RT рассказал, что нужно делать, если собаку укусил клещ.

В первую очередь ветеринар отметил важность обработки собак от клещей.

«Это капли, таблетки, ошейники. Это архиважно, и все должны знать, что без обработки мы можем потерять свою собаку. Но если после обработки вы нашли клеща, впившегося в кожу вашей собаки, но он маленький и ненапившийся, это нормально. Можно просто аккуратно вынуть клеща, и на этом всё закончится», — объяснил он.

По словам специалиста, если клещ оказался напившимся, значит, он брызнул слюну, в которой может находиться пироплазмоз или боррелиоз.

«Тогда собака может заболеть. Надо, например, клеща намазать маслом, он не сможет дышать, умрёт — и его легче будет вытащить. Дальше клеща нужно сдать в лабораторию, чтобы узнать, есть ли там зараза. Инфекционный период пироплазмоза — это шесть дней. Есть экспресс-анализ мочи. На третий день можно сдать анализ, и там в моче появляется огромное количество билирубина. Тогда делается собаке укол, и на этом всё заканчивается. Если у собаки температура поднялась, то сразу нужно обращаться в ветеринарные службы и лечить», — рассказал Цыпленков.

Ранее врач-ветеринар Татьяна Гольнева посоветовала капли и спреи против клещей.

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