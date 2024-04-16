Ветеринар Гольнева посоветовала использовать капли и спреи против клещей

Врач-ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, что с уходом с российского рынка таблеток «Бравекто» и «Симпарика» многие владельцы домашних животных не знают, как защитить питомцев от клещей.

У российских аналогов таблеток от клещей есть ряд побочных эффектов, при этом отечественные капли от блох и клещей зарекомендовали себя хорошо, поделилась специалист в интервью «Вечерней Москве».

«Можно выбрать «Барс» и «Фиприст». А из импортных капель прекрасно работают «Фронтлайн» и «Прак-тик», — рассказала Гольнева.

Она также порекомендовала использовать ошейники и спреи против клещей.

Ранее врач-педиатр Татьяна Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща. По её словам, можно обратиться в травмпункт.