Ветеринар Гольнева посоветовала использовать капли и спреи против клещей
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У российских аналогов таблеток от клещей есть ряд побочных эффектов, при этом отечественные капли от блох и клещей зарекомендовали себя хорошо, поделилась специалист в интервью «Вечерней Москве».
«Можно выбрать «Барс» и «Фиприст». А из импортных капель прекрасно работают «Фронтлайн» и «Прак-тик», — рассказала Гольнева.
Она также порекомендовала использовать ошейники и спреи против клещей.
Ранее врач-педиатр Татьяна Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща. По её словам, можно обратиться в травмпункт.