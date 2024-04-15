Врач Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща

Врач-педиатр Татьяна Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща. По её словам, можно обратиться в травмпункт.

«Важно как можно быстрее извлечь клеща, чтобы снизить вероятность заболевания инфекциями, которые передаются при укусе», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, при самостоятельном извлечении клеща подойдут пинцет, клещедёры или нить. Рекомендуется надеть перчатки и захватить насекомое как можно ближе к коже, но без сильного давления, после чего начать равномерно тянуть вверх.

Рану желательно обработать. Живого клеща можно отнести в лабораторию.

«Для профилактики клещевого боррелиоза проводится антибиотикопрофилактика, которая назначается врачом», — добавила Заносова.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.