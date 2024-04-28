Западная группировка ВС России поразила три украинских подразделения
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
По его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 50 военнослужащих.
Речь идёт о районах Зеленый Гай, Новосёловское и Стельмаховка.
«Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 290 объектов ВСУ», — добавил Бигма.
Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли более 2950 бойцов от действий Центральной группировки ВС России.
Также ВС России уничтожили МиГ-29 ВСУ на аэродроме базирования.